أفضل نادٍ في العالم لعام 2024.. المجد يطرق باب 5 أندية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت مجلة "فرانس فوتبول"، اليوم الأربعاء، عن قائمة الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2024.

وضم الإعلان الذي صدر عبر الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية على منصة "إكس"، خمسة من أبرز الأندية الأوروبية التي تألقت خلال الموسم الماضي.

وضمت القائمة عمالقة مثل ريال مدريد، الذي نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد مواجهة ملحمية مع بوروسيا دورتموند في النهائي، ليضيف اللقب إلى سجل إنجازاته المذهل.

إلى جانبه، يظهر مانشستر سيتي الذي فرض سيطرته على الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا على أرسنال بعد منافسة شرسة.

ومن ألمانيا، كسر باير ليفركوزن الهيمنة التاريخية لبايرن ميونخ على لقب البوندسليغا، في حين صنع غيرونا الإسباني التاريخ بتأهله لأول مرة إلى دوري أبطال أوروبا، بعد موسم مميز نافس فيه بشراسة على وصافة الليغا.

وسيقام حفل النسخة الـ 68 من الكرة الذهبية 28 أكتوبر المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ستلتفت أنظار عشاق كرة القدم إلى المسرح الذي سيشهد تتويج النادي الأفضل في العالم لعام 2024.

5 أندية تتنافس على جائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2024

ريال مدريد مانشستر سيتي بوروسيا دورتموند جيرونا باير ليفركوزن

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