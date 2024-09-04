يامال و9 مواهب أخرى يتنافسون على لقب أفضل لاعب شاب في العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" عن قائمة المرشحين لجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2024، والتي تضم مجموعة من أبرز المواهب الشابة في كرة القدم العالمية.

ويتصدر لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، المرشحين للجائزة، بعد تألقه مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2024 التي أقيمت في ألمانيا، ليصبح أحد أبرز الأسماء الصاعدة في عالم كرة القدم.

وينافس يامال على الجائزة 9 لاعبين آخرين، من بينهم زميله في برشلونة المدافع الشاب باو كوبارسي، إضافة إلى مواهب أخرى مثل التركي أردا غولر لاعب ريال مدريد، وثنائي مانشستر يونايتد أليخاندرو جارناتشو وكوبي ماينو، والبرازيلي سافينيو المنتقل من غيرونا إلى مانشستر سيتي.

وتضم القائمة أيضًا الثنائي الباريسي وارن زاير إيمري وجواو نيفيز القادم من بنفيكا هذا الصيف، بالإضافة إلى الإيفواري كريم كوناتي مهاجم سالزبورغ، والهولندي ماتياس تيل لاعب بايرن ميونخ.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، بما في ذلك جائزة "كوبا"، يوم 28 أكتوبر في العاصمة الفرنسية باريس، في واحدة من أبرز المناسبات الكروية العالمية التي تكرم أفضل اللاعبين في العالم.

"فرانس فوتبول" تكشف عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في العالم 2024 اللاعبون المرشحون: لامين يامال (برشلونة) باو كوبارسي (برشلونة) أردا غولر (ريال مدريد) أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد) كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) سافينيو (مانشستر سيتي) وارن زاير إيمري (باريس سان جيرمان) جواو نيفيز (باريس سان جيرمان) كريم كوناتي (سالزبورغ) ماتياس تيل (بايرن ميونخ)

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