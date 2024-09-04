أفضل مدرب في العالم.. من هو العقل المدبر في 2024؟ منافسة نارية بين 5 أسماء

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2024، ما ينذر بمنافسة قوية بين خمسة أسماء لامعة في عالم التدريب.

ويتصدر القائمة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، الذي قاد فريقه لتحقيق رباعية تاريخية شملت الدوري الإسباني، السوبر المحلي والأوروبي، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.

وينضم إلى أنشيلوتي مواطنه جيان بييرو جاسبريني، الذي قاد أتالانتا للتتويج بلقب الدوري الأوروبي، مضيفًا إنجازًا جديدًا إلى مسيرته التدريبية.

ودخل الإسباني لويس دي لافوينتي في المنافسة، بعد قيادته منتخب إسبانيا لتحقيق لقب بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، في حين يتواجد مواطنه تشابي ألونسو، الذي قاد باير ليفركوزن للفوز بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا، ليضع نفسه ضمن أبرز الأسماء في عالم التدريب.

ولم تكتمل قائمة الترشيحات دون ذكر الإسباني بيب غوارديولا، الذي نجح في قيادة مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي، مما يعزز من فرصه للفوز بالجائزة.

وأخيرًا، تواجد الأرجنتيني ليونيل سكالوني، الذي قاد منتخب الأرجنتين للفوز بلقب كوبا أمريكا في يوليو الماضي، ليكون واحدًا من المرشحين للجائزة.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في نسختها الـ 68 يوم 28 أكتوبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

"فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم 2024

المدربون المرشحون:

كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد) جيان بييرو جاسبريني (أتالانتا) لويس دي لا فوينتي (منتخب إسبانيا) تشابي ألونسو (باير ليفركوزن) بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

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