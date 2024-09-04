زيدان يُشعل التكهنات.. ماذا وراء زيارته المفاجئة لتدريبات ريال بيتيس؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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في خطوة لافتة أثارت تساؤلات واسعة، شوهد النجم الفرنسي زين الدين زيدان، أسطورة كرة القدم ومدرب ريال مدريد السابق، في تدريبات فريق ريال بيتيس الإسباني اليوم.

ورغم مرور أكثر من عامين على ابتعاده عن التدريب، ما زال زيدان يحظى باهتمام واسع من وسائل الإعلام الرياضية، وهو ما دفع البعض لربط حضوره بالمستقبل المهني.

زيدان، الذي غادر ريال مدريد في صيف 2021، لم يتول أي وظيفة تدريبية منذ رحيله، رغم تكهنات دارت حول احتمالية توليه قيادة منتخبات وأندية كبيرة مثل فرنسا، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ. إلا أن حضوره في تدريبات بيتيس كان له دافع عائلي خاص.

زيدان يدعم مسيرة ابنه إلياز

وفقاً لما أورده برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، فإن زيدان حضر التدريبات لمتابعة أول تدريب لنجله إلياز مع الفريق الأول لنادي ريال بيتيس.

إلياز، البالغ من العمر 18 عامًا، يلعب في مركز قلب الدفاع، ووقع مع بيتيس عقداً يمتد حتى صيف 2026، وهو ما يجعل والده حريصاً على دعمه في هذه المرحلة الهامة من مسيرته.

العائلة الكروية لزيدان

زين الدين زيدان ليس جديداً على متابعة مسيرة أبنائه في عالم كرة القدم.

فإلى جانب إلياز، يلعب ثيو زيدان مع فريق قرطبة الإسباني، بينما يتواجد لوكا زيدان في صفوف غرناطة.

أما إنزو زيدان، الابن الأكبر، فقد لعب لعدة فرق سابقاً لكنه حاليًا بدون نادٍ.

حضور زيدان في تدريبات بيتيس يُعد تذكيرًا بمكانته الكبيرة في عالم الكرة، إذ يظل المدرب الفرنسي واحدًا من أبرز الأسماء التي لم ترتبط بعد بأي فريق تدريبيًا رغم العروض المتعددة.

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