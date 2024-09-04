فينيسيوس يهدد استضافة إسبانيا لكأس العالم 2030

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أطلق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، تصريحات صادمة تتعلق بمستقبل تنظيم كأس العالم 2030، حيث طالب بسحب تنظيم البطولة من إسبانيا إذا لم يتم القضاء على ظاهرة العنصرية المنتشرة في بعض الملاعب الإسبانية.

وجاء هذا الطلب في ضوء التجارب الشخصية التي مر بها اللاعب، أبرزها كانت في مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني الموسم الماضي، حيث تعرض لإساءات عنصرية.

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة "ماركا" الإسبانية، عبّر فينيسيوس عن قلقه حيال استضافة إسبانيا لمونديال 2030، قائلاً: "إذا لم تتطور إسبانيا في التعامل مع العنصرية قبل 2030، ينبغي إعادة النظر في استضافتها لكأس العالم".

وأضاف: "آمل أن تدرك إسبانيا خطورة إهانة الأشخاص بسبب لون بشرتهم، ومع وجود وقت كافٍ حتى عام 2030، يجب العمل على تحسين الوضع".

في إشارة إلى محبته لإسبانيا وريال مدريد، أوضح فينيسيوس أن البلد يُعتبر مكاناً جيداً للعيش، لكنه أبدى حزنه من تصرفات فئة صغيرة من الجماهير التي تسيء لصورة إسبانيا.

وأعرب فينيسيوس عن تفاؤله بأن التطور الاجتماعي سيساهم في الحد من العنصرية، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة لم تعد تُعبر عن الأغلبية.

وأشاد فينيسيوس بالجهود التي يبذلها ناديه ريال مدريد وبقية اللاعبين في مواجهة هذه الظاهرة، كاشفاً أن هناك حديثاً داخل الفريق حول إمكانية مغادرة الملعب جماعياً في حال تكررت مثل هذه الإهانات.

واختتم فينيسيوس حديثه بالتأكيد على أن حربه ليست موجهة ضد مشجعي إسبانيا، بل ضد العنصرية في العالم.

وأعرب عن أمله في أن تسهم جهوده وجهود المنظمات الرياضية الدولية، بما في ذلك "فيفا" و"يويفا" و "الليغا"، في تحسين الوضع والحد من هذه الظاهرة المرفوضة.

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