برشلونة يواجه لعنة الإصابات.. فيرمين لوبيز يغيب عن البرسا بعد تألقه في باريس

المصدر: وكالات

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يغيب فيرمين لوبيز، لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم عن الملاعب لنحو ثلاثة أسابيع بعد إصابته في أوتار الركبة أثناء وجوده مع منتخب إسبانيا للشباب تحت 21 عاما، وفقا لبيان أصدره الفريق الكتالوني اليوم الأربعاء.

وكان لوبيز /21 عاما/ ضمن قائمة منتخب إسبانيا الأول الذي توج بكأس الأمم الأوروبية الأخيرة (يورو 2024) بألمانيا، كما تواجد مع المنتخب الأولمبي الإسباني تحت 23 سنة، الفائز بالميدالية الذهبية في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس الشهر الماضي.

وأحرز لوبيز هدفين خلال فوز منتخب إسبانيا الأولمبي 5 / 3 على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية لأولمبياد باريس.

وعقب تعرضه للإصابة أثناء التدريبات في معسكر منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل خوض مباراتي الفريق ضد منتخبي اسكتلندا والمجر في تصفيات بطولة أوروبا، عاد لوبيز لبرشلونة مجددا لإجراء فحوصات لتحديد مدى الإصابة.

وذكر بيان لبرشلونة اليوم "انضم فيرمين لوبيز لمنتخب إسبانيا تحت 21 عاما بناء على خيارات سانتي دينيا مدرب الفريق تحسبا لمباراتي الفريق المقبلتين بتصفيات بطولة أوروبا ضد اسكتلندا والمجر، لكنه اضطر لمغادرة معسكر التدريب بعد أول حصة تدريبية أول أمس الاثنين".

أضاف بيان برشلونة، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "أكدت الاختبارات التي أجريت له عند عودته إلى برشلونة في المدينة الرياضية إصابة اللاعب في أوتار الركبة".

وبات لوبيز أحدث المنضمين لقائمة إصابات برشلونة، التي تضم أيضا كلا من رونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن وفرانكي دي يونج وجافي ومارك بيرنال وأنسو فاتي.

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