32 فريقاً و5 أندية عربية.. "فيفا" يكشف عن شعار كأس العالم للأندية 2025

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء شعار النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية، التي ستكون النسخة الأكبر في تاريخ المسابقة، إذ سيشارك فيها 32 فريقاً، مع استمرار العد التنازلي للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الصيف المقبل.

وتضم بطولة مونديال الأندية، التي تجرى خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، ممثلين عن جميع الاتحادات القارية الست، كما ستعيد هذه النسخة من البطولة رسم خريطة أقوى أندية العالم.

تأتي هذه البطولة في إطار جهود فيفا التي تهدف لإتاحة المزيد من فرص خوض المباريات للمنتخبات الوطنية والأندية على السواء، وهو ما يمثل أحد أهدافه الاستراتيجية خلال الدورة الممتدة من 2023 إلى 2027، بالإضافة إلى الارتقاء بالمعايير الكروية على الصعيد العالمي.

وتأهل، حتى الآن 30 من أصل 32 فريقاً، مع تبقي تأكيد مشاركة نادٍ آخر من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، بالإضافة إلى ممثل الدولة المضيفة.

ويعتمد مسار التأهل، الذي يتم من خلال البطولات القارية للأندية، على معيار الجدارة الرياضية على مدار فترة أربعة أعوام، ويضمن مكافأة الأندية البطلة لقاراتها والأخرى التي تحقق نتائج مميزة بشكل ثابت.

ويستلهم الشعار تاريخ كرة القدم وثقافتها، بحيث تم تنميق الأحرف الأولى من اسم البطولة (سي دبليو سي) لتأخذ شكل أيقونة دائرية، ومن المقرر أن يعدل الشعار ليستخدم في جميع النسخ المستقبلية من البطولة.

يتضمن شعار البطولة الفريد من نوعه مساحة فارغة في المنتصف، ستظهر داخلها المكونات الأهم للبطولة، وهي الأندية التي نجحت في التأهل من جميع الاتحادات القارية الستة والتي ستتنافس في الولايات المتحدة.

وبهذه المناسبة قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس فيفا "إنها لحظة استثنائية. نُطلق اليوم العلامة التجارية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية، وهو ما يشكل بداية حقبة جديدة في عالم كرة قدم الأندية".

أضاف إنفانتينو "سيلتقي 32 من أفضل الأندية من كافة أركان المعمورة للتنافس في الولايات المتحدة الأمريكية في صيف 2025. إنهم القلب النابض للبطولة. ولا يسعنا الانتظار".

وتابع "سيلتقي 32 من أفضل أندية العالم على الساحة العالمية ليتوج ناد واحد كبطل".

وأردف قائلاً: "ولهذا، نحن بانتظاركم أنتم، الجماهير من كافة أرجاء العالم، لتسردوا حكاية أنديتكم وتجلبوا شغفكم ودعمكم وتُظهروا للعالم بأسره معدن ناديكم الحقيقي وتنقلوه للعالمية".



يذكر أن النسخة القادمة من مونديال الأندية تضم 5 أندية عربية، حيث يشارك فيها كل من الأهلي المصري والهلال السعودي والعين الإماراتي والوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي.

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