دوري الأمم الأوروبية.. جريليش في مواجهة نارية أمام جماهير أيرلندا

المصدر: وكالات

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قال كالوم روبنسون مهاجم أيرلندا إن جاك جريليش، الذي مثل أيرلندا على مستوى الشباب قبل أن يغير الولاء لمنتخب إنجلترا، سيتعرض لإساءات من الجماهير المحلية في مباراة دوري الأمم الأوروبية يوم السبت بين الفريقين في دبلن.

واستدعى المدرب المؤقت لي كارسلي الأسبوع الماضي مهاجم مانشستر سيتي جريليش، الذي استبعده المدرب السابق جاريث ساوثجيت من تشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا 2024، للمشاركة في مباراتين ضد أيرلندا وفنلندا.

وتوقع روبنسون، الذي ذهب في الاتجاه المعاكس لجريليش من خلال اللعب ضمن منتخبات الشباب في إنجلترا قبل تمثيل أيرلندا، أن يتعامل اللاعب (28 عاما) جيدا مع هذا الاستقبال العدائي المتوقع.

وقال روبنسون زميل جريليش السابق في أستون فيلا "أعتقد أنه سيواجه بعض الإساءات لكن هذا الأمر جزء من كرة القدم.

"إنه لاعب ناضح بما يكفي ويعلم جيدا أن هذه الأمور تحدث في اللعبة.

"ربما أشعر بدهشة إذا لم يحدث له ذلك لأنه يتعرض لمثل هذه الأمور في كل مكان، حتى في إنجلترا".

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