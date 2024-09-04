«البريمرليغ» الأعلى إنفاقاً في «الميركاتو» بـ 1.69 مليار دولار

المصدر: لوزان - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت إنجلترا هيمنتها هذا الصيف على سوق الانتقالات في كرة القدم للرجال، وظلت البطولة الأكثر إنفاقاً بفارق كبير عن بقية البطولات، بينما انتزعت من ألمانيا المركز الأول من حيث الإيرادات، وفقاً لتقرير نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس.

ووفقاً للتقرير، أنفقت أندية «البريمرليغ» 1.69 مليار دولار، في الفترة ما بين الأول من يونيو والأول من سبتمبر مقابل 526 صفقة دولية.

وتُعتبر هذه القيمة أقل قليلاً عما كان عليه الحال في صيف 2023 (1.98 مليار دولار)، لكنها أكثر من ضعف ما أُنفق في إيطاليا (825 مليون دولار) التي تقدمت على فرنسا (697 مليون دولار) وإسبانيا (599 مليون دولار) وألمانيا (572 مليون دولار).

وتراجعت السعودية التي حلّت في المركز الثاني العام الماضي إلى المركز السادس خلف «الخمسة الكبار» الأوروبيين، إذ أنفقت 431 مليون دولار، أي نصف ما أنفقته في صيف 2023.

ومن ناحية البائعين، حطمت الأندية الإنجليزية الرقم القياسي للإيرادات المُسجّل باسم الأندية الألمانية العام الماضي، إذ جمعت أندية إنجلترا 1.25 مليار دولار بفضل انتقالات دولية لـ523 لاعباً.

وحلّت فرنسا في المركز الثاني على هذا الصعيد (756 مليون دولار)، متقدمة على إسبانيا والبرتغال وألمانيا وإيطاليا. وجاءت البرازيل في طليعة البائعين غير الأوروبيين بحلولها ثامنة (278 مليون دولار)، في دلالة على الهيمنة الاقتصادية لكرة القدم في القارة «العجوز».

وبشكل إجمالي، تراجعت رسوم الانتقالات في كرة القدم للرجال بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 6.4 مليارات دولار، لكن مع تسجيل رقم قياسي جديد لعدد الصفقات بواقع 11 ألفاً.

من ناحية أخرى، شهدت كرة القدم النسائية تقدماً مذهلاً، على الرغم من أن المبالغ المدفوعة أقل بكثير مقارنة بالرجال، إلا أن عدد الانتقالات الدولية ارتفع بنسبة 31% مقارنة بالصيف الماضي (1125) مقابل قيمة زادت عن الضعف لتصل إلى 6.8 ملايين دولار.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز