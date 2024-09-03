مطامع ريال مدريد تتبخر.. حكيمي يختار البقاء في باريس

المصدر: البيان

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يبدو أن باريس سان جيرمان عازم على تأمين بقاء نجمه المغربي أشرف حكيمي ضمن صفوف الفريق، على الرغم من الإغراءات الكبيرة التي تلقاها اللاعب من ناديه السابق ريال مدريد.

حكيمي، الذي يُعتبر واحدًا من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن على مستوى العالم، كان محط أنظار العملاق الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان ريال مدريد يأمل في إعادة حكيمي إلى "سانتياغو برنابيو" لتدعيم خط دفاعه، خاصة مع تألق اللاعب خلال مسيرته مع أندية بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان، وصولًا إلى باريس سان جيرمان.

ومع ذلك، ذكرت تقارير فرنسية، وخاصة من إذاعة "مونتي كارلو"، أن حكيمي قد وافق مبدئيًا على تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، مما يعني أنه قد يبقى في العاصمة الفرنسية حتى عام 2026.

وأصبح حكيمي تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، ركيزة أساسية في تشكيلة باريس سان جيرمان، وساهم بشكل كبير في تحقيق الفريق للعديد من الانتصارات.

ولم يكتفِ النجم المغربي بذلك، بل قدم أداءً مميزًا في دورة الألعاب الأولمبية 2024، حيث ساعد منتخب بلاده تحت 23 عامًا على تحقيق الميدالية البرونزية.

وبدأت مسيرة حكيمي في ريال مدريد، حيث تدرج في صفوف الناشئين حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2018.

وبعد فترة إعارة ناجحة إلى بوروسيا دورتموند، انتقل إلى إنتر ميلان، حيث ساعد الفريق في تحقيق لقب الدوري الإيطالي قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في 2021.

ويعني بقاء حكيمي في باريس أن ريال مدريد سيضطر للبحث عن خيارات أخرى لتقوية دفاعه، بينما سيستمر النادي الباريسي في الاعتماد على خدمات النجم المغربي لتعزيز طموحاته المحلية والأوروبية.

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