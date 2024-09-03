أسطورة أستون فيلا يشيد بصلاح: لاعب فريد في تاريخ الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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في أمسية كروية لا تُنسى، تألق محمد صلاح نجم ليفربول ليقود فريقه إلى فوز كبير على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لم يقتصر أداؤه اللافت على تسجيل هدفين فحسب، بل أضاف إلى رصيده تمريرتين حاسمتين، ليؤكد مجددًا مكانته كواحد من أفضل اللاعبين في العالم.

وفي ظل هذا التألق، خرج نجم أستون فيلا السابق، جابي أجبونلاهور، للإشادة بصلاح، معتبرًا إياه أحد أعظم اللاعبين الذين مروا على الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعبر إذاعة "TalkSport" البريطانية، لم يخف أجبونلاهور إعجابه الكبير بصلاح، قائلاً: "محمد صلاح ليس مجرد هداف بارع، إنه لاعب متكامل. يسجل في المباريات الكبرى، ويواصل تقديم مستويات استثنائية حتى على أصعب الملاعب مثل أولد ترافورد".

وأضاف أجبونلاهور: "رغم الضغوط الهائلة وتوقعات البعض بتراجع مستواه، أظهر صلاح هذا الموسم جوعه للنجاح ورغبته القوية في قيادة ليفربول لاستعادة الألقاب. إنه بالفعل أفضل جناح أيمن في تاريخ الدوري الإنجليزي، ولا يمكن لأحد أن يجادل في هذه الحقيقة."

وتابع قائلاً: "ما يميز صلاح ليس فقط قدرته على التسجيل وصناعة الأهداف، بل أيضًا استمراره في القتال حتى اللحظات الأخيرة من المباراة. بعد صافرة النهاية، تراه ما زال يركض وكأن المباراة لم تنتهِ بعد. هذه الروح هي ما تجعل ليفربول فريقًا مرعبًا للخصوم، بقيادة صلاح، الذي لا يمكن إيقافه."

هذا الثناء الكبير يعكس مدى التأثير الذي يتركه محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، حيث أصبح رمزًا للتألق والاحترافية.

وبفضل تألقه المتواصل، يظل صلاح محور حديث النقاد والمشجعين على حد سواء، ويواصل كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الكرة العالمية.

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