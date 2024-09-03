غياب دي يونج الطويل يُثير القلق.. إصابة "حساسة" تهدد مسيرته مع برشلونة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في ظل الغيابات المتكررة والإصابات التي طالت صفوف برشلونة في الآونة الأخيرة، يبرز تأخر عودة النجم الهولندي فرينكي دي يونج كمصدر جديد للقلق بين جماهير الفريق الكتالوني.

اللاعب الذي يعاني من إصابة في الكاحل منذ أشهر، لم يستعد بعد لياقته الكاملة للعودة إلى الملاعب، ما يضع علامات استفهام حول موعد عودته وفعاليته في المرحلة المقبلة.

وتعرض دي يونج للإصابة قبل انطلاق بطولة يورو 2024، ما أجبره على الغياب عن منتخب هولندا في البطولة وأثر على خطط برشلونة في بداية الموسم الحالي.

ورغم التوقعات بعودته في شهر سبتمبر الجاري، إلا أن مدرب منتخب هولندا، رونالد كومان، زاد من حدة المخاوف عندما أشار إلى أن دي يونج ما زال غير جاهز للمشاركة، واصفاً إصابته بأنها "حساسة جداً" وتحتاج إلى وقت إضافي للتعافي الكامل.

ودفع هذا التأخر برشلونة للتفكير ملياً في مستقبل اللاعب، خاصة أنه كان من بين الأسماء المرشحة للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومع بقاء موسمين في عقده مع النادي الكتالوني حتى صيف 2026، تظل التساؤلات مفتوحة حول قدرة دي يونج على استعادة مستواه المعهود، وتأثير ذلك على خطط برشلونة المستقبلية.

وفي ظل هذه الظروف، يغيب دي يونج عن قائمة منتخب هولندا خلال التوقف الدولي لشهر سبتمبر، حيث يستعد منتخب الطواحين لمواجهة منتخبي البوسنة والهرسك وألمانيا.

ويضيف غياب عبئاً إضافياً على كتيبة كومان، ويثير مزيداً من القلق بين مشجعي برشلونة الذين يأملون في رؤية نجمهم يعود إلى الميدان بكامل لياقته قريباً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز