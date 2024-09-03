ضربة موجعة.. برشلونة يترقب نتائج فحص نجمه الصاعد بعد إصابته مع إسبانيا

المصدر: البيان

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في تطور مفاجئ يعزز من مخاوف برشلونة وأنصاره، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم، الثلاثاء 3 سبتمبر، عن إصابة فيرمين لوبيز، نجم فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا تحت 21 عاماً، أثناء معسكر المنتخب.

اللاعب الذي كان يعد من أبرز المواهب الصاعدة، اضطر لمغادرة المعسكر على الفور بسبب قوة الإصابة التي تعرض لها.

وحسبما أفادت تقارير صحفية إسبانية، فإن لوبيز يعاني من إصابة قد تكون خطيرة، حيث يخضع حالياً لفحوصات بالرنين المغناطيسي لتحديد مدى الضرر، وسط توقعات بتعرضه لتمزق عضلي.

ورغم عدم صدور تصريحات رسمية حول فترة غيابه، تشير التوقعات إلى أن هذه الإصابة قد تبعده عن الملاعب لفترة غير معلومة.

وقد تم استدعاء بابلو توري لتعويض غياب لوبيز في تشكيلة المنتخب الإسباني تحت 21 عاماً، ما يزيد من تعقيد الموقف لبرشلونة الذي يعتمد على لاعبه الشاب في العديد من المباريات.

برشلونة، الذي يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/2025 برصيد 12 نقطة، قد يواجه تحديات كبيرة في حال تأكد غياب لوبيز لفترة طويلة، خاصة مع اقتراب مباريات حاسمة في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

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