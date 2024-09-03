سباق الأهداف يحتدم.. هالاند في المقدمة وصلاح يواصل المطاردة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يتصدر النجم النرويجي آرلينغ هالاند قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى في الموسم الحالي 2024-2025، بفضل انطلاقته الاستثنائية مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هالاند سبعة أهداف في أول ثلاث مباريات، بما في ذلك هاتريك في مباراتين متتاليتين ضد إيبسويتش تاون ووست هام، مما يؤكد على استمراريته في تقديم أداء تهديفي مميز.

ويأتي في المركز الثاني، ماسون جرينوود، مهاجم مرسيليا الفرنسي، برصيد 5 أهداف.

وبدأ جرينوود الموسم بقوة في الدوري الفرنسي، حيث سجل أهدافًا حاسمة لفريقه، مما يعزز فرصه في المنافسة على لقب هداف الدوري.

ويتساوى في المركز الثالث مع جرينوود كل من الكرواتي أندري كراماريتش، مهاجم هوفنهايم الألماني، وبرادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان، وماركوس تورام مهاجم إنتر ميلان، وروبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة، حيث سجل كل منهم 4 أهداف في بداية الموسم، مما يشير إلى منافسة قوية على لقب الهداف في مختلف الدوريات الأوروبية.

وجاء في المركز الرابع، النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، برصيد 3 أهداف.

سجل صلاح في الجولات الثلاث الأولى من البريميرليغ ضد إيبسويتش تاون، برينتفورد، ومانشستر يونايتد، ليؤكد على استمراريته كأحد أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي.

ويتساوى مع صلاح في نفس المركز لاعبين آخرين، مثل لويس دياز زميله في ليفربول، ونوني مادويكي من تشيلسي، ورافينيا من برشلونة، الذين سجل كل منهم 3 أهداف حتى الآن.

وتعكس هذه القائمة مستوى التنافسية العالية بين النجوم في مختلف البطولات، حيث يسعى كل منهم لتحقيق الأرقام القياسية والمساهمة في إنجازات فرقهم خلال الموسم الجديد.

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