محمد صلاح يضع إدارة ليفربول تحت الضغط

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن تصريحات النجم المصري محمد صلاح بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد (3-0) في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، كانت جزءاً من استراتيجية للضغط على إدارة النادي لتجديد عقده.

ووفقاً لما ذكره موقع "فوتبول إنسايدر"، فإن تصريحات صلاح بشأن انتهاء عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وتلميحه إلى أن هذا الموسم قد يكون الأخير له مع النادي، تهدف إلى دفع الإدارة لاتخاذ خطوات سريعة بشأن تجديد العقد.

وأشار الموقع إلى أن صلاح، الذي يتقاضى حالياً 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، لا ينوي المساومة على راتبه ويرفض أي تخفيض في العقد الجديد.

ويُعتبر صلاح واحداً من أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الإنجليزي، وقد قدّم أداءً مميزاً منذ بداية الموسم بتسجيله 3 أهداف وصناعة 3 أخرى في ثلاث مباريات.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وهي نفس الفترة التي تنتهي فيها عقود زملائه فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد.

وتزايدت التكهنات حول مستقبل صلاح، حيث ربطته تقارير بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، مع اهتمام أندية الهلال والاتحاد بضمه.

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