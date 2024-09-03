رونالدو يكشف.. متى سيتوقف عن حمل راية البرتغال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف كريستيانو رونالدو، أسطورة كرة القدم البرتغالية ولاعب النصر السعودي، عن موقفه من فكرة الاعتزال الدولي، مشيراً إلى أنه لم يقرر بعد موعد إنهاء مسيرته مع منتخب بلاده.

ويأتي هذا التصريح في وقت يتواجد فيه رونالدو بمعسكر المنتخب البرتغالي استعداداً لمواجهتي كرواتيا وإسكتلندا ضمن دور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وردًا على الشائعات المستمرة حول اعتزاله اللعب الدولي بعد بطولة يورو 2024، أوضح رونالدو في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن هذه الأفكار تأتي من وسائل الإعلام فقط، وأنها ليست في خططه الحالية.

وقال رونالدو: "الاعتزال الدولي؟ هذه الفكرة لم تخطر على بالي حتى الآن. هذا الحديث يأتي من الصحافة، وهذا يمنحني حافزًا إضافيًا لمواصلة العمل والمضي قدمًا".

وأكد النجم البرتغالي على رغبته في الاستمرار في تقديم أفضل مستوياته مع المنتخب، مضيفًا: "أنا أفكر دائمًا في كوني لاعبًا أساسيًا، وسأحترم دائمًا قرارات المدرب، لكني سأظل أفكر أنني سأكون في التشكيلة الأساسية".

وأضاف: "في اللحظة التي أشعر فيها أنني لم أعد قادرًا على التنافس بمستوى البقية، ولم أعد أستطيع تقديم المزيد، سأكون أول من يتخذ قرار الاعتزال".

يذكر أن منتخب البرتغال سيواجه كرواتيا في مباراته المقبلة ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية يوم الخميس المقبل 5 سبتمبر.

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