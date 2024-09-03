أوسيمين يبدأ تحديًا جديدًا مع جلطة سراي بعد أزمات نابولي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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في خطوة مفاجئة أثارت اهتمام الجماهير والمتابعين، أعلن نادي جلطة سراي التركي رسميًا عن تعاقده مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نادي نابولي الإيطالي، خلال اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

جاءت الصفقة لتعزيز صفوف الفريق التركي في الموسم الحالي، وذلك بعد سلسلة من الأحداث الدراماتيكية التي صاحبت مستقبل اللاعب مع ناديه الإيطالي.

أوسيمين، الذي كان من أبرز أهداف الأندية الكبرى هذا الصيف، وجد نفسه في موقف صعب بعد فشل انتقاله إلى النادي الأهلي السعودي، حيث كان من المتوقع أن ينتقل إلى الدوري السعودي بمبلغ كبير، إلا أن الصفقة لم تكتمل.

ومع تعاقد الأهلي السعودي مع المهاجم الإنجليزي إيفان توني، اتجهت الأنظار إلى وجهة جديدة لأوسيمين، الذي انتقل في النهاية إلى الدوري التركي.

الأزمات التي واجهها أوسيمين في نابولي، بما في ذلك توتر علاقته مع المدرب أنطونيو كونتي وسحب القميص رقم 9 منه لصالح الوافد الجديد روميلو لوكاكو، كانت من العوامل التي عجّلت برحيله عن الفريق الإيطالي.

واستغل جلطة سراي هذه الفرصة ونجح في إتمام صفقة إعارة اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا حتى نهاية الموسم، ليضيف عنصرًا هجوميًا قويًا إلى تشكيلته.

ويعكس وصول أوسيمين إلى إسطنبول في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر، مدى جدية النادي التركي في تعزيز صفوفه بمواهب عالمية، وهو ما قد يساهم في رفع حظوظ الفريق في المنافسات المحلية والقارية.

أوسيمين، الذي كان يرتبط بعقد مع نابولي حتى صيف 2026، سيبدأ الآن تحديًا جديدًا في مسيرته الكروية، مع آمال كبيرة في استعادة بريقه وتقديم أداء مميز يساعد جلطة سراي في تحقيق طموحاته المحلية والأوروبية، مما قد يمهد الطريق أمامه للعودة بقوة إلى نابولي أو الانتقال إلى نادٍ آخر في المستقبل.

وبعد إتمام صفقة انتقاله إلى جلطة سراي، يسعى أوسيمين لاستعادة مستواه العالي الذي ظهر به خلال فترة وجوده مع نابولي.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهها في الفترة الأخيرة، بما في ذلك الخلافات مع إدارة النادي والمدرب أنطونيو كونتي، فإن أوسيمين يأمل في تقديم أداء قوي مع النادي التركي.

ومن المتوقع أن يشكل أوسيمين إضافة قوية لهجوم جلطة سراي في الموسم الجاري، خاصة بعد تعزيز الفريق بصفقات مميزة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأمل جمهور النادي التركي في أن يكون أوسيمين قادرًا على تحقيق الفارق ومساعدة الفريق على المنافسة بقوة في الدوري التركي ودوري أبطال أوروبا.

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