«فرانس فوتبول» تحدد موعد إعلان المرشحين للكرة الذهبية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد مجلة "فرانس فوتبول" للإعلان عن قائمة المرشحين لجوائز الكرة الذهبية لعام 2024، حيث ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم هذا الحدث بفارغ الصبر.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الأسماء المرشحة يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، حيث ستقوم المجلة بنشر قائمة تشمل 30 لاعبًا يتنافسون على الجائزة المرموقة.

وتعد جائزة الكرة الذهبية من أهم الجوائز في عالم كرة القدم، حيث تُمنح لأفضل لاعب في العالم.

وفي النسخة الماضية، حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، بعد تألقه في كأس العالم 2022 وتتويجه مع منتخب الأرجنتين بالبطولة.

ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية لعام 2024 يوم الاثنين 28 أكتوبر في مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية هذا العام، خاصة بعد دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية، مما يضيف المزيد من الزخم لهذه النسخة.

وستكون الأعين مسلطة على النجوم الكبار مثل كيليان مبابي وآرلينغ هالاند وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام وهاري كين، الذين يتوقع أن يكونوا من أبرز المنافسين على الجائزة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز