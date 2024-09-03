سعود عبد الحميد: أطمح لصنع تاريخ مع روما مثل صلاح وبن عطية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب النجم السعودي سعود عبد الحميد عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرًا إلى طموحه الكبير في تحقيق النجاح مع فريق العاصمة الإيطالية.

وفي تصريحات تليفزيونية، عبر سعود عبد الحميد عن فخره بكونه أول لاعب سعودي يلعب في الدوري الإيطالي، قائلاً: "أشعر بالفخر بأنني أكون جزءًا من هذا الدوري العريق، وسعيد جدًا بالفرصة التي أتيحت لي. أتطلع إلى تقديم أفضل ما لدي لمساعدة الفريق خلال الموسم الحالي".

وعن تأقلمه مع الفريق الجديد، قال عبد الحميد: "الجميع هنا في روما يساعدني على التأقلم بسرعة. دي روسي كان دائمًا إلى جانبي منذ انضمامي، ويمنحني الثقة ويشجعني على تقديم أفضل ما لدي".

وتحدث سعود عبد الحميد عن طموحاته الكبيرة مع روما، متمنيًا السير على خطى النجم المصري محمد صلاح والمدافع المغربي مهدي بن عطية، اللذين حققا نجاحات كبيرة مع النادي الإيطالي، قائلاً: "أتمنى أن أتمكن من ترك بصمة مثلما فعل صلاح وبن عطية. طموحي كبير ولا يجب أن أتخلى عنه أبدًا".

ولم يشارك سعود عبد الحميد في مباراة روما ضد يوفنتوس، التي انتهت بالتعادل السلبي، وتتطلع الجماهير لرؤية اللاعب السعودي في مواجهة جنوى المقبلة في الدوري الإيطالي، والمقررة يوم الأحد 15 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز