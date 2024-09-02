ريال مدريد يفتقد سيبايوس لأسابيع بعد إصابة قوية

المصدر: وكالات

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بات داني سيبايوس لاعب خط وسط ريال مدريد مهددا بالغياب فترة طويلة بسبب إصابة في الكاحل.

وتم استبدال سيبايوس بعد 65 دقيقة من المباراة التي انتهت بالفوز على ريال بيتيس في الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس الأحد.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 28 عاما أول مباراة له هذا الموسم مع ريال مدريد بطل أوروبا، لتعويض زميله الإنجليزي جود بيلينجهام الغائب للإصابة أيضا.

ولم تتحدد بعد مدة غياب اللاعب الإسباني عن الملاعب، لكن تقارير صحفية رجحت أن يبتعد سيبايوس فترة تصل إلى ثمانية أسابيع.

وأصدر نادي ريال مدريد بيانا رسميا يقول "بعد الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي للنادي اليوم على لاعبنا داني سيبايوس، تم تشخيص الإصابة بأنها تمزق من الدرجة الثالثة في أربطة كاحل القدم اليمنى، وستتم متابعة حالة اللاعب وتطورات تعافيه".

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