اعتداء وتحقيقات جارية.. قميص بايرن ميونخ يشعل أزمة

المصدر: وكالات

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بدأت الشرطة تحقيقا بعدما تعرض لاعب تحت 23 عاما بصفوف فريق نورمبرج أحد أندية دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم للاعتداء مساء السبت ربما بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيه مرتديا قميص بايرن ميونخ.

وقال متحدث باسم شرطة نورمبرج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين إنهم بدأوا التحقيق مع أربعة أشخاص لم يتم تحديد هوياتهم.

وكان نادي نورمبرج قد أعلن عن وقوع الحادث، ولكن دون الكشف عن هوية اللاعب.

وبعدها نشر المدافع نيكلاس ويلسون سومر صورة لنفسه بوجه يبدو عليه علامات التورم على شبكة انستجرام.

ولا يعد سومر لاعب كرة قدم فقط، بل أحد المؤثرين البارزين في مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتابعه أكثر من مليون شخص.

وقال نورمبرج إن الحادث وراءه صورة سومر وهو يرتدي قميص بايرن ميونيخ، قبل أن يحذف اللاعب الصورة سريعا، ويتقدم باعتذار علني.

واستنكر النادي الألماني الحادث، قائلا إن المعتدين تجاوزوا كل الحدود، وأن نورمبرج لن يقبل أبدا أن يتعرض أي لاعب للاعتداء الجسدي.

كما قامت جماهير نورمبرج بإهانة سومر وذلك برفع لافتة في المدرجات خلال مواجهة ماجديبورج يوم السبت، وكتب عليها "نادينا فخر، وأنت حثالة تماما مثل بايرن ميونخ".

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