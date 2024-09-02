جوارديولا يشكك في جاهزية فودن للعب مع إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

المصدر: وكالات

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استبعد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين انضمام لاعب وسط فريقه فيل فودن إلى تشكيلة إنجلترا لخوض مباراتي أيرلندا وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية بسبب شعوره بالتعب.

وشارك اللاعب (24 عاما)، والذي استدعاه لي كارسلي مدرب إنجلترا المؤقت لخوض مباراة أيرلندا في دبلن في السابع من سبتمبر أيلول الجاري ومباراة فنلندا على استاد ويمبلي بعدها بثلاثة أيام، في مباراة واحدة فقط مع سيتي هذا الموسم كبديل في المباراة الافتتاحية بالدوري أمام تشيلسي قبل أسبوعين.

وقال جوارديولا حينما سُئل عن انضمام فودن لتشكيلة إنجلترا "لا أعتقد ذلك الآن. أظن أنه لن ينضم، ولكنني لا أعرف. لا يشعر بأنه على ما يرام. ولكن المنتخبات الوطنية هي التي تقرر ذلك".

وشارك فودن في 41 مباراة دولية مع إنجلترا وبدأ أساسيا في جميع مباريات بلاده ببطولة أوروبا 2024 التي أقيمت في ألمانيا.

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