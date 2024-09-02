صلاح يلمح لرحيله.. وسلوت يصرح: نتمنى بقاءه في ليفربول لأطول فترة

المصدر: وكالات

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يرغب آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الاستمتاع بموهبة النجم الدولي المصري محمد صلاح لأطول فترة ممكنة، لاسيما بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد.

وسجل صلاح هدفا وصنع هدفين آخرين خلال فوز ليفربول 3 / صفر على مضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويقضي صلاح /32 عاما/ موسمه الأخير من عقده الحالي مع ليفربول واعترف بعد اللقاء أنه تعامل مع الأمر باعتباره ظهوره الأخير في ملعب (أولد ترافورد).

وصنع صلاح هدفين لزميله الكولومبي لويس دياز، فيما أحرز الهدف الثالث لليفربول، ليقوده لتحقيق فوزه الثالث في البطولة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وقال صلاح في حديثه لشبكة (سكاي سبورتس) بعد المباراة: "كنت آتي إلى المباراة، وقلت (انظر، ربما تكون هذه هي المرة الأخيرة). لم يتحدث معي أحد في النادي بعد بشأن العقود، لذا قلت لنفسي، (حسنًا، سألعب موسمي الأخير وأرى في نهاية الموسم)".

وعند سؤاله بشأن تصريحات صلاح، قال سلوت: "هناك الكثير من كلمة (إذا). في هذه اللحظة هو واحد منا وأنا سعيد حقا بكونه أحد نجوم الفريق. لقد لعب بشكل جيد حقا. لا أتحدث عن عقود اللاعبين، ولكن يمكنني التحدث لساعات عن كيفية لعب محمد اليوم".

وتحدث سلوت عن مواجهة مانشستر يونايتد، حيث قال "كل ما تريد رؤيته كمدرب رأيته في هذه المباراة. لقد كانت هناك لحظات صعبة بالنسبة لنا، بدأ يونايتد بشكل جيد حقا، ولكن بعد ذلك ألغى الحكم هدفًا لنا ولم يكن هناك رد فعل سلبي".

وأكد سلوت في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "واصلنا اللعب، وسجلنا ثلاثة أهداف، وكان بإمكاننا إحراز المزيد، كما قام أليسون بتصديين مهمين وكان معدل العمل جيدا بشكل لا يصدق بدون الكرة وهذا ما جعل اليوم إيجابيا للغاية".

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