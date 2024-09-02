بعد ثلاث مباريات صامتة.. مبابي ينهي جفافه التهديفي في «الليغا» بثنائية رائعة

المصدر: وكالات

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قال كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد إنه تنفس الصعداء بعد تسجيل أول أهدافه في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد، بعدما خرج خالي الوفاض من أول ثلاث مباريات في المسابقة.

وأحرز قائد ريال مدريد هدفين في الشوط الثاني ليمنح حامل اللقب فوزا صعبا 2-صفر على ريال بيتيس هو الثاني في أربع مباريات هذا الموسم بالدوري.

وقال مبابي لمنصة (دازون) "أنا سعيد منذ وصلت إلى هنا. شعرت بحب الناس هنا، حتى عندما لم أسجل، وهو ما استمر لثلاث مباريات. بالنسبة للبعض قد لا يبدو هذا كثيرا، لكن بالنسبة لي فإنه كثير.

"لكن في تلك الأثناء دائما ما كان النادي وزملائي والجماهير معي. يمنحوني الثقة لتسجيل الأهداف لهذا النادي".

وبعد التعادل المخيب 1-1 مع لاس بالماس وفي غياب لاعب الوسط جود بلينجهام للإصابة، جاءت بداية ريال مدريد أمام بيتيس بطيئة ورغم سيطرته على الكرة فإنه لم يتمكن من تهديد مرمى المنافس.

وتمكن ريال مدريد أخيرا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 67 عندما سجل مبابي هدفا من مسافة قريبة، قبل ثماني دقائق من الهدف الثاني الذي جاء من ركلة جزاء.

وقال مبابي "إنها لحظة رائعة. كنت أتطلع حقيقة للتسجيل في هذا الملعب الأسطوري، الأفضل في العالم.

"لكن الأهم هو الفوز. كان علينا الفوز بعد لاس بالماس، رغم أننا واجهنا مباراة صعبة، كما هو الحال أمام كل المنافسين هنا. لكننا ريال مدريد. وفزنا في النهاية".

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