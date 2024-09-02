بعد التعادل مع روما.. موتا يركز على تعزيز الفاعلية الهجومية ليوفنتوس

المصدر: وكالات

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قال تياجو موتا مدرب يوفنتوس إن لاعبيه بحاجة لأن يكونوا أكثر دقة في هجومهم بعد التعادل الفريق السلبي على أرضه أمام روما أمس الأحد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وفقد يوفنتوس أول نقطتين في موسمه بالدوري الذي استهله بانتصارين مثيرين للإعجاب بنتيجة 3-صفر على حساب كومو وهيلاس فيرونا.

وأبلغ موتا مؤتمرا صحفيا "أعتقد أنها نتيجة عادلة في مباراة متوازنة. لم نستقبل أي أهداف ولدينا نقطة أخرى في الترتيب.

"أنا راضٍ جدا عن المجموعة والتزامها. كان يمكننا أن نؤدي بشكل أفضل اليوم خاصة فيما يتعلق بالدقة في المرحلة الهجومية، لكن الفريق المنافس عرف كيف يدافع ولا يترك المساحات".

هذه هي المرة الأولى منذ موسم 2014-2015 التي يتمكن فيها يوفنتوس من الحفاظ على شباكه نظيفة في أول ثلاث مباريات له بالدوري الإيطالي.

وأضاف موتا "كنا جامحين للغاية اليوم. في بعض الأحيان كنا جيدين، وفي أحيان أخرى كانوا جيدين، كانت مباراة صعبة ومتوازنة حقا.

"لم نجد اللحظة المناسبة لضرب روما، وهو ما يجب التأكيد عليه، فهم فريق رائع. لكن يمكننا أن نكون أفضل هجوميا".

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