ذي أتلتيك: برايتون أعلى أندية الدوري الإنجليزي في صافي الإنفاق والسيتي بالمرتبة الأخيرة

المصدر: وكالات

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اعتبرت صحيفة «ذي أتلتيك» نادي برايتون هو الأعلى في صافي الإنفاق في الدوري الإنجليزي «البريميرليغ» متفوقاً على أغلب الأندية الإنجليزية بمسافة.

وصافي الإنفاق هو الفارق بين مبالغ البيع والشراء للاعبين في ميركاتو الصيف الحالي، بينما وفقاً للصحيفة ذاتها فيعتبر مانشستر سيتي الأقل في صافي الإنفاق في الصفقات.

ويحتسب صافي الإنفاق بطرح المبالغ التي يتحصل عليها النادي من صفقات بيع اللاعبين للأندية الأخرى، من صافي المبالغ التي ينفقها النادي ذاته في التعاقدات الجديدة.

ولا يعد ذلك الرقم دقيقاً في حسابات أرباح أو إنفاق الأندية، لكونه منقوصاً من إجمالي إنفاق النادي على المرتبات والبدلات وغيرها من مصاريف التشغيل، وهو ما يصفه المتخصصون بـ«Lazy Analysis» أي حسابات غير دقيقة.

قائمة الأعلى في صافي الإنفاق في الدوري الإنجليزي:



1-برايتون

139مليون إسترليني



2-إيبوسيتش تاون

104 مليون إسترليني



3-مانشستر يونايتد

94 مليون إسترليني



4-وستهام يونايتد

84 مليون إسترليني



5-توتنهام

83 مليون إسترليني



6-تشيلسي

72 مليون استرليني



7-ساوثمبتون

63 مليون إسترليني



8-ليستر سيتي

44 مليون إسترليني



9-بورنموث

32 مليون إسترليني



10-أستون فيلا

26 مليون استرليني



11-أرسنال

22 مليون استرليني



12-برنتفورد

20 مليون استرليني



13-فولهام

19 مليون استرليني



14-نوتينفورست

18 مليون إسترليني



15-ليفربول

5 مليون إسترليني



16-نيو كاسل

7 مليون استرليني



17-كريستال بالاس

19 مليون إسترليني



18-إيفرتون

28 مليون استرليني



19-وولفرهامبتون

مانشستر سيتي

98 مليون استرليني



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