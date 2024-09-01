"ماكينة أهداف لا تهدأ"..هالاند يحقق رقماً قياسياً جديداً بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، انطلاقته القوية في الموسم الكروي الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، وهوايته في تسجيل الأهداف خلال مباراته ضد وست هام يونايتد.

وأحرز إيرلينغ هالاند أهداف فريقه الثلاثة "هاتريك" في مرمى مضيفه وست هام يونايتد، في الدقائق (10، 30، 83) من زمن اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بينما جاء هدف أصحاب الأرض بـ"نيران صديقة" سجله المدافع البرتغالي روبن دياز خطأ في مرماه عند الدقيقة 19 من عمر المباراة على استاد لندن الأولمبي.

وقاد المهاجم النرويجي فريقه مانشستر سيتي إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي، واعتلاء صدارة الدورة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

ونجح هالاند في التوقيع على ثلاثية "هاتريك" في المباراة الثانية على التوالي، بعد الأولى في شباك فريق إبسويتش تاون، إضافة إلى هدف في مرمى تشيلسي في الجولة الافتتاحية للدولاري، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف ويتربع على عرش صدارة هدافي "البريميرليغ".

ووفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، أصبح هالاند أول لاعب يسجل ثلاثية في مباراتين من أول 3 مباريات لفريقه في الدوري الإنجليزي خلال موسم واحد منذ بول جويل مع برادفورد في الموسم 1994-1995.

وأصبح النجم النرويجي ثاني لاعب يوقع على الـ"هاتريك" في مباراتين متتاليتين، بعد إنجاز النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام السابق وبايرن ميونخ حاليا.

وسجل هالاند الـ"هاتريك" الحادي عشر بقميص مانشستر سيتي منذ انضمامه لصفوفه صيف 2022، والثامن ضمن الدوري الإنجليزي، ليواصل زحفه نحو صدارة قائمة الأكثر تسجيلا للثلاثيات في "البريميرليغ"، والتي يعتليها الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق، برصيد 12 "هاتريك".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المهاجم النرويجي البالغ من العمر 24 عاما، وصل إلى الـ"هاتريك" رقم 24 خلال مسيرته الكروية حتى الآن.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للهاتريك عبر تاريخ الدوري الإنجليزي:

سيرخيو أغويرو – 12 "هاتريك"

آلان شيرار - 11

روبي فاولر - 9

هاري كين - 8

مايكل أوين - 8

تيري هنري - 8

إيرلينج هالاند - 8

واين روني - 7

لويس سواريز – 6.

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