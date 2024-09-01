مدرب أرسنال يهاجم الحكم بعد طرد رايس

المصدر: لندن - د ب أ

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أبدى ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، انزعاجه الشديد من قرارات التحكيم بعد طرد ديكلان رايس، لاعب وسط الفريق، ليخسر النادي اللندني أول نقطتين بالتعادل مع برايتون بنتيجة 1 - 1 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمس.

وكان أرسنال متقدماً بهدف عندما حصل رايس على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 49، بسبب دفعه للكرة بعيداً عن جويل فيلتمان، لاعب برايتون، الذي كان يستعد لتنفيذ ركلة حرة، ورد فيلتمان بركل رايس في ظهره، لتصرخ جماهير أرسنال للضغط على الحكم لمعاقبة لاعب برايتون، ولكن الحكم كريس كافاناج أشهر البطاقة الحمراء في وجه رايس.

وقال أرتيتا عقب اللقاء «لقد تغاضى الحكم عن وقائع مماثلة في وقت سابق من المباراة، وتنتابني حالة من الذهول الشديد، بسبب عدم اتساق القرارات».

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