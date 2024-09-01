مدرب جيرونا: واثقون بقدرة فريقنا على المنافسة في كل البطولات

المصدر: مدريد - رويترز

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أكد ميشيل سانشيز، مدرب جيرونا، أمس، أنه يثق بأن فريقه يملك ما يؤهله للمنافسة على لقب الدوري، و أبطال أوروبا، وذلك بعد أن تألق الفريق بشكل كبير في الموسم الماضي.

واستطاع جيرونا الدخول في صراع مع ريال مدريد على لقب الدوري، وقد تغلب على برشلونة مرتين، وأنهى الموسم في المركز الثالث، ليتأهل إلى المشاركة الأوروبية الأولى له.

وقال ميشيل: «لدينا فريق متوازن وقادر على التنافس في جميع المسابقات». وأضاف: «نحن الفريق الذي سجل أكثر حالات استعادة الكرة في نصف ملعب المنافس في أول 3 مباريات من الموسم، وهو ما يمثل تطوراً عن الموسم الماضي».

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