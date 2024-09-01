ريال مدريد يستهل حملة الدفاع عن لقب الأبطال بمواجهة شتوتغارت

المصدر: برلين - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستهل ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا (15 مرة)، مشوار الدفاع عن لقب البطولة، بمواجهة ستقام على ملعبه في الجولة الأولى أمام شتوتغارت الألماني، يوم 17 سبتمبر الجاري.

وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، جدول مباريات الموسم الجديد من المسابقة، وذلك بعد يومين من قرعة مرحلة الدوري، مع إطلاق النظام الجديد للمسابقة.

وفي نفس اليوم، يلتقي ميلان الإيطالي مع ليفربول الإنجليزي في ملعب «سان سيرو»، وفي اليوم التالي سيواجه مان سيتي فريق إنتر ميلان الإيطالي، في إعادة لنهائي نسخة عام 2023، فيما يشهد يوم 19 من الشهر ذاته، مواجهة إيطالية إنجليزية ثالثة، بين أتالانتا، حامل لقب الدوري الأوروبي، وأرسنال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز