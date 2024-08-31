باير ليفركوزن حامل اللقب يخسر للمرة الأولى بعد 35 مباراة في البوندسليغا

المصدر: أ ف ب

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سقط باير ليفركوزن حامل اللقب للمرة الأولى في الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" بعد 35 مباراة منذ الموسم الماضي، وذلك أمام ضيفه لايبزغ 2-3 السبت في المرحلة الثانية.

وهذه أول مرة يخسر فيها ليفركوزن بطل الدوري والكأس ووصيف الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، في الدوري المحلي، منذ 463 يوما، وتحديدا منذ سقوطه امام بوخوم 0-3 في مايو 2023.

وقاد البلجيكي لويس أوبيندا فريقه إلى قلب الطاولة على مضيفه بتسجيله هدفين (57 و80) بالإضافة إلى هدف من السلوفيني كيفن كامبل (45+7) بعد تقدم ليفركوزن عبر الهولندي جيريمي فريمبونغ (39) والإسباني أليخاندرو غريمالدو (45+1).

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