8 ملايين دولار قيمة مجوهرات رونالدو في قرعة دوري الأبطال

المصدر: البيان

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ارتدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مجوهرات ماسية بقيمة 8 ملايين دولار في قرعة دوري أبطال أوروبا الخميس.

وسافر نجم النصر السعودي إلى موناكو لحضور حفل القرعة، حيث لعب دوراً رئيسياً في إطلاق الشكل الجديد للمسابقة، وحصل على جائزة أفضل هداف على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا.

وكعادته خطف النجم العالمي البالغ من العمر 39 عاماً الأضواء من الجميع في الحفل بأناقته، وكذلك ملابسه المصحوبة بثلاث ماسات مذهلة تبلغ قيمتها مجتمعة 8 ملايين دولار، وفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتعتبر «شارة الدبوس» أغلى القطع الثلاث التي ارتداها رونالدو في الحفل بقيمة 5 ملايين دولار، هو بروش مكسيكي من طراز Akh-Ba-Ka، كان في البداية جزءاً من قلادة تحتوي على 2550 قطعة من الماس.

وتبلغ قيمة القطعة الثانية 2.9 مليون دولار وهي ساعة «فرانك ميلر» الأمريكية من فئة "سينتري توربيلون"، وصنعت من 150 طبقة من الفايبر المضغوط والذهب عيار 18.

كما ارتدى النجم البرتغالي حلقاً بقيمة 8500 دولار من فئة "ميسيكا دي موف بيف" صنع من الذهب عيار 18.

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