ليفربول يبدأ مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح

المصدر: البيان

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بدأ نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم مفاوضات تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، ليستمر مع "الريدز" لأطول مدة ممكنة.

وارتبط اسم محمد صلاح في الآونة الأخيرة، بالرحيل إلى الدوري السعودي، وفقا لتقارير صحفية، والتي أشارت إلى تلقيه عرضين من ناديي الاتحاد والهلال خلال صيف 2023، ولكن إدارة ليفربول رفضت فكرة رحيله.

وتمسك النجم المصري بالبقاء مع الريدز هذا الموسم وعدم الرحيل لخوض تجربة جديدة، في حين لم تتحرك إدارة ليفربول للتفاوض مع النجم المصري من أجل الاحتفاظ بخدماته.

وصرح محمد صلاح في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" يوم أمس الجمعة وفقاً لروسيا اليوم، بأنه يريد أن تتذكره جماهير ليفربول كأحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا "للريدز" على الإطلاق، وعلى مدار التاريخ.

وأضاف: "أتمنى أن أكون الأفضل، أو ربما ليس الأفضل على الإطلاق، ولكن على الأقل بين أفضل لاعبين في الفريق".

ونقلت قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، عن مصادر نادي ليفربول الإنجليزي، أن مفاوضات التجديد مع محمد صلاح بدأت بالفعل.

وأشارت القناة المصرية نقلا عن مصادر داخل النادي الإنجليزي، إلى أن هناك معوقات بالفعل بشأن عملية التجديد، ولكن سيجلس الطرفان، ويوضح كل منهما للآخر طلباته.

وأضافت: "الرغبة في التجديد بين الطرفين موجودة، وستحسم".

ونفت تلك المصادر، ما تردد عن نجاح ليفربول، في التعاقد مع الإيطالي فيدريكو كييزا، قادما من نادي يوفنتوس، تحسبا لرحيل محمد صلاح، وأكدت أن التعاقد معه جاء لتدعيم عمق التشكيلة.

ويلعب محمد صلاح بقميص ليفربول منذ صيف 2017، حين انضم إلى صفوف الفريق قادما من نادي روما الإيطالي.

وأسهم "الفرعون" المصري في تحقيق العديد من الألقاب مع ليفربول، على رأسها لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس السوبر الأوروبي، كما حقق كأس العالم للأندية.

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