أرسنال يفشل في الحفاظ على تقدمه ويتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

فشل فريق أرسنال في الحفاظ على تقدمه أمام ضيفه برايتون واكتفى بالتعادل معه 1 / 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى أرسنال الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله كاي هافيرتز في الدقيقة 38.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 49 تلقى أرسنال ضربة موجعة بعدما حصل ديكلان رايس على البطاقة الحمراء.

واستغل فريق برايتون النقص العدد في صفوف منافسه وتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 85 عن طريق جواو بيدور.

ورفع برايتون رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا، بفارق الأهداف أمام أرسنال الذي رفع رصيده هو الآخر إلى سبع نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز