غوارديولا: منح الفرص للجميع يعزز أداء الفريق

المصدر: لندن - وكالات

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أكد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه لديه خيارات هجومية عدة رغم عدم تعاقده مع مهاجم بعد رحيل الأرجنتيني جوليان ألفاريز في سوق الانتقالات الصيفية.

وتابع : «ربما تكون الخيارات الهجومية الموجودة لدينا حالياً تختلف عن إرلينغ هالاند، لا أعلم لكنني لا أحب أن أترك اللاعبين دون مشاركة لوقت طويل، حينما يكون للجميع فرصة اللعب، فإن أداء الفرق يكون أفضل». ولم يتحرك سيتي كثيراً في الانتقالات الصيفية.

وبعد رحيل ألفاريز إلى أتلتيكو، ارتبط اسم سيتي بالعديد من المهاجمين الذين قد يكونوا بدلاء للنرويجي هالاند، قبل أن يكتفي الفريق بما لديه وما يتماشى مع طريقة لعب المدرب غوارديولا. وقال غوارديولا: «أنا سعيد بالفريق، لم نكن نتوقع رحيل ألفاريز، رغم أن هناك محادثات منذ مدة طويلة مع أندية أخرى ووكيله،.

لذلك كان من الممكن أن يحدث ذلك وقد حدث». وأضاف: «لقد رأينا ما لدينا إذا تعرض الفريق للعديد من الإصابات ستكون تلك مشكلة، لكن في الأشهر المقبلة سيعود أوسكار بوب من الإصابة وكذلك فيل فودين في هذا المركز، ماكتي يمكنه اللعب في ذلك المركز، وجوندوجان يمكنه أيضاً وبيرناردو سيلفا».

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