ألونسو: مواجهة لايبزغ تشبه مباريات دوري الأبطال

المصدر: دوسلدورف - د ب أ

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يترقب تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، المباراة القوية التي يلتقي فيها مع لايبزغ اليوم، وقال إنها ستكون مثل «مباراة في دوري أبطال أوروبا».

وقال ألونسو في مؤتمر صحافي أمس: «إنها أول مباراة لنا على أرضنا، ستكون الأجواء مذهلة. ستكون المباراة أشبه بمباريات دوري أبطال أوروبا». وأضاف: «لم نصل بعد لأفضل مستوياتنا. يجب أن نعمل على هذا. هناك شعور جيد، ولكنها عملية. سويا نثق في أنفسنا للوصول للمستوى الذي نهدف الوصول إليه».

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