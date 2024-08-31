نادٍ ألماني ينظم مسابقة يانصيب للعثور على راعٍ جديد

المصدر: لايبزغ - د ب أ

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نظّم فريق روت فايس إرفورت الناشط بدوري الدرجة الرابعة الألماني لكرة القدم، مسابقة يانصيب للعثور على راعٍ جديد.وبإمكان أي شخص أو شركة الدخول في اليانصيب بشراء تذكرة واحدة أو أكثر مقابل 2856 يورو (3163 دولاراً أمريكياً) لكل تذكرة حتى بعد غدٍ، وسيصبح الفائز راعياً رسمياً، وسيظهر اسمه على قمصان الفريق بدءاً من المرحلة السادسة إلى المرحلة العشرين في المسابقة.

سيتولى صاحب المركز الثاني الشراكة بدءاً من المرحلة الـ21 إلى الـ34، كما سيتم توزيع جوائز أخرى مثل فرص تسويقية أخرى وتذاكر موسمية. وصرح فرانز جيربر، المدير الإداري للنادي، لصحيفة «تورينجر ألجماينن»: «نظراً لأن الأوقات الصعبة تتطلب أحياناً تدابير استثنائية، فإننا نتبع الآن نهجاً تسويقياً جديداً تماماً». يذكر أنه تم بيع أربع تذاكر فقط من أصل 50 تذكرة متاحة حتى ظهر أمس.

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