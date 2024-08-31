برشلونة يسعى لمواصلة انطلاقته المثالية في «الليغا» أمام بلد الوليد

المصدر: مدريد - د ب أ

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يسعى فريق برشلونة الإسباني لمواصلة انطلاقته المثالية هذا الموسم وتحقيق انتصاره الرابع على التوالي ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يستضيف فريق بلد الوليد اليوم في الجولة الرابعة من المسابقة.

ويتصدر برشلونة قمة جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في مبارياته الثلاث الأولى بالدوري، في بداية جيدة للمدرب الألماني هانزي فليك، الذي تولى تدريب الفريق عقب رحيل تشافي هيرنانديز من منصبه بنهاية الموسم الماضي.

ورغم فوز برشلونة في المباريات الثلاث، يعاني الفريق دفاعياً، حيث فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في تلك اللقاءات، بعدما تلقت شباكه ثلاثة أهداف، بواقع هدف في كل مواجهة، ولكن الفريق الكتالوني يملك في الوقت ذاته خط هجوم قوياً تمكن من تسجيل هدفين في كل مباراة حتى الآن.

ومع ذلك، يدخل برشلونة المباراة بروح معنوية مرتفعة، خصوصاً بعدما قلب تأخره بهدف في مباراته الأخيرة أمام رايو فاييكانو إلى فوز 2 - 1، في مباراة شهدت تسجيل داني أولمو، المنضم حديثاً للفريق، أول أهدافه مع النادي.

في المقابل، يعلم بلد الوليد أن المباراة لن تكون سهلة وأنه سيكون من الصعب تكرار الفوز على برشلونة مثلما فعل في آخر لقاء جمعهما بالدوري في مايو 2023 عندما فاز بثلاثية نظيفة.

وحتى الآن، حقق بلد الوليد نتائج مقبولة نوعاً ما في مبارياته الثلاث الأولى، حيث تغلب على إسبانيول بهدف نظيف في الجولة الأولى، وخسر أمام ريال مدريد بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية، قبل أن يتعادل مع ليجانيس سلبياً في الجولة الماضية.

وفي اليوم ذاته أيضاً يهدف أتلتيكو مدريد لتحقيق انتصاره الثاني في الدوري بعدما تعادل في مباراتين وفاز في مباراة في المباريات الثلاث الماضية، عندما يواجه أتلتيك بلباو، الساعي هو الآخر لتحقيق انتصاره الثاني بعد تعادل وخسارة وانتصار وحيد. كما يلتقي إسبانيول مع رايو فاييكانو وفالنسيا مع فياريال وليجانيس مع ريال مايوركا.

إثارة

وستتجه أنظار عشاق كرة القدم الإسبانية غداً صوب ملعب سانتياغو برنابيو لمتابعة المباراة التي تجمع بين ريال مدريد وريال بيتيس، والتي يتوقع أن تشهد إثارة كبيرة في ظل الرغبة القوية لدى الفريقين في تحقيق الفوز.ويسعى الريال للفوز في هذه المباراة من أجل العودة لنغمة الانتصارات، فيما يرغب بيتيس، في تحقيق انتصاره الأول.

وكان الريال وجه صدمة جديدة لجماهيره عقب تعادله المخيب للآمال 1 - 1 مع مضيفه لاس بالماس أول من أمس.واستهل الفريق الأبيض مشواره في البطولة هذا الموسم بالتعادل 1 - 1 مع مضيفه ريال مايوركا، قبل أن يفوز 3 - 0 بملعبه على بلد الوليد.

واعترف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق ، بأنه من الصعب على فريقه العثور على الصلابة التي كان يتمتع بها الموسم الماضي، الذي شهد تتويجه بالدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني.

وطالب أنشيلوتي الجميع بضرورة العمل والتركيز جيداً على ما يتعين عليهم القيام به، وذلك عقب تعادل الريال المخيب للآمال 1 - 1 مع مضيفه لاس بالماس. وقال أنشيلوتي: «كان الشوط الأول سيئاً. يصعب علينا العثور على صلابة العام الماضي».

وأضاف: «ينبغي علينا الحفاظ على التماسك قليلاً لأن الفريق يتمتع بتوازن جيد. لسنا سريعين في الحركة ومن الصعب علينا استعادة الكرة. هذا كله حصل ضد مايوركا، لم أرَ أي تحسن. ينبغي علينا البحث عن حل سريع وسنجده». أوضح أنشيلوتي «لا يمكننا البحث عن أعذار الآن، لأن جدول المباريات مزدحم ولدينا مباراة أخرى (أمام ريال بيتيس). يتعين أن أكون أكثر وضوحاً في الاستراتيجية لنقل هذا الوضوح للاعبين».

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