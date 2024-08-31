كومباني متحمس لمباراته الأولى في «أليانز»

المصدر: ميونيخ - د ب أ

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يتطلع فينسنت كومباني مدرب فريق بايرن ميونيخ لخوض مباراته الأولى في مسيرته مع النادي البافاري على ملعب أليانز أرينا أمام جماهير الفريق.وقال كومباني، في مؤتمر صحافي أمس: «أخيراً نلعب مباراة على ملعب أليانز أرينا. أشعر وكأنني هنا منذ زمن، لكننا لم نلعب هنا مرة واحدة حتى الآن».ويستضيف بايرن فرايبورغ غداً في أول مباراة على أرضه هذا الموسم. وقال كومباني: «أعتقد أن اللاعبين الجدد يتطلعون لتلك المواجهة بنفس القدر. نريد مباراة جيدة للجماهير».

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