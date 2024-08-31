سان جيرمان في اختبار حقيقي أمام ليل

المصدر: باريس - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

يسير باريس سان جيرمان بخطى ثابتة في حملة الدفاع عن لقبه، وعينه على فوز ثالث توالياً، حين يحلّ ضيفاً على ليل، في ختام المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.ولا يبدو أن غياب النجم الأوّل المهاجم كيليان مبابي، الذي انتقل إلى ريال مدريد الإسباني، قد ترك أثره على أرض الملعب.

فالفريق الباريسي كشّر عن أنيابه بقوة في أول مباراتين، بعدما تغلب على لوهافر 4 - 1 (انتظر حتى الدقيقة 85 لتسجيل الثاني)، ثم اكتسح ضيفه مونبلييه 6 - 0 على ملعب «بارك دي برانس».لكن المدرب الإسباني لويس إنريكي، يعلم أن المواجهة مع ليل ستكون الاختبار الحقيقي لفريقه، الذي لم يتغيّر كثيراً في سوق الانتقالات، حيث أجرى عدداً قليلاً من التعاقدات، كان لاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيس أبرزها.

وعبّر إنريكي عن سعادته بما يقدّمه فريقه حتى اللحظة، إذ قال بعد الفوز الأخير «أنا سعيد جداً جداً جداً بالطريقة التي تواصل بها الفريق على أرض الملعب ، في الهجوم والدفاع، وكذلك التواصل مع جماهيرنا التي كانت تغني وتستمتع. بالنسبة لنا، كرة القدم هي عرض، استعراض».وأضاف: «مع هذا النوع من اللاعبين، نحاول أن نظهر لجماهيرنا أننا متحمسون، ونريدهم أن يستمتعوا. خاصة عندما تكون محظوظاً بتدريب هؤلاء اللاعبين».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز