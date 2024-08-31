سيتي وأرسنال في امتحان ويستهام وبرايتون بالدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - د ب أ

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ترغب أندية مانشستر سيتي وأرسنال وبرايتون في الحفاظ على بدايتها الرائعة في البطولة خلال الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز، قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.ويخرج مانشستر سيتي لملاقاة مضيفه ويستهام يونايتد، فيما يشهد ملعب (الإمارات) بالعاصمة البريطانية لندن، مواجهة ساخنة بين أرسنال وضيفه برايتون، اليوم.

ويتصدر سيتي ترتيب البطولة حالياً برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه، حيث افتتح مشواره في البطولة بالفوز 2 - 0 على مضيفه تشيلسي، قبل أن يحقق فوزاً كبيراً 4 - 1 على ضيفه إيبسويتش تاون.

وسرعان ما كشر النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم الفريق السماوي، عن أنيابه مبكراً، عقب تسجيله 4 أهداف في أول مرحلتين بالبطولة، ليعتلي قمة الهدافين، متفوقاً بفارق هدف على توني مادويكي، لاعب تشيلسي، الذي يتواجد في المركز الثاني. ويطمح مانشستر سيتي لمواصلة تفوقه الكاسح على ويستهام وتحقيق انتصاره السابع على التوالي عليه بالمسابقة، عندما يلعب ضده في الملعب الأولمبي بالعاصمة البريطانية.

وخلال اللقاءات الستة الأخيرة التي جرت بين الفريقين بالبطولة وانتهت جميعها لمصلحة فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، أحرز لاعبو مانشستر سيتي 13 هدفاً، فيما تلقت شباكهم 4 أهداف فقط.ومنذ آخر انتصار لويستهام على سيتي بالدوري في سبتمبر 2015، حقق الفريق السماوي 14 فوزاً مقابل تعادلين خلال آخر 16 مواجهة أقيمت بين الفريقين في البطولة العريقة.

في المقابل، يهدف ويستهام لمواصلة تعافيه من بدايته المتعثرة في البطولة الموسم الماضي، وتحقيق فوزه الثاني على التوالي، حيث بدأ الفريق اللندني مشواره بالخسارة 1 - 2 على ملعبه أمام أستون فيلا، لكن سرعان ما استعاد اتزانه بفوزه 2 - 0 على مضيفه كريستال بالاس. وستكون مهمة أرسنال محفوفة بالمخاطر، عندما يستضيف برايتون، في افتتاح مباريات تلك المرحلة.

وتتمثل صعوبة المباراة في رغبة كلا الفريقين في مواصلة الانتصارات، فالفريق الملقب بـ(المدفعجية) استهل مشواره هذا الموسم بالفوز 2 - 0 على ضيفه وولفرهامبتون، قبل أن يفوز بالنتيجة نفسها على مضيفه أستون فيلا في المرحلة الماضية. ويخوض برايتون اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تغلبه 3 - 0 على مضيفه إيفرتون، والتي أعقبها الفوز 2 - 1 على ضيفه مانشستر يونايتد.

معركة

وعقب انطلاقته الجيدة هذا الموسم ببطولة الدوري بقيادة مدربه الهولندي الجديد آرني سلوت، سيكون ليفربول أمام أول اختبار حقيقي في المسابقة هذا الموسم، حينما يحل ضيفاً على غريمه اللدود مانشستر يونايتد، غداً في قمة مباريات المرحلة الثالثة للبطولة.

واستهل ليفربول مسيرته في البطولة، التي يتطلع لاستعادة لقبها الغائب عنه في المواسم الأربعة الأخيرة لمصلحة مانشستر سيتي، بالفوز 2 - 0 على مضيفه إيبسويتش تاون، العائد مجدداً للمسابقة، قبل أن ينتصر بالنتيجة ذاتها على ضيفه برينتفورد في المرحلة الماضية.

صدمة

وكانت الخسارة أمام برايتون بمثابة الصدمة لجماهير مانشستر يونايتد، التي كانت تطمح لبداية قوية لفريقها، الذي لم يتوج باللقب منذ موسم 2012 - 2013، خصوصاً بعد فوزه 1 - 0 على فولهام في المباراة الافتتاحية للموسم.

ويأمل مانشستر يونايتد في استغلال مؤازرة عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول على ليفربول بالدوري على ملعب (أولد ترافورد)، منذ أغسطس 2022. من جانبه، يتطلع النجم الدولي المصري محمد صلاح لممارسة هوايته في هز شباك مانشستر يونايتد، الذي يعد (الضحية المفضلة) بالنسبة له طوال مسيرته الاحترافية.

ويعتبر مانشستر يونايتد المنافس الأكثر استقبالاً للأهداف من جانب محمد صلاح، الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 هدفاً من 13 لقاءً. وبصفة عامة، خاض صلاح 15 مباراة ضد يونايتد بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 14 هدفاً وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

ويأمل صلاح في تعزيز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي تسجيلاً للأهداف في مرمى مانشستر يونايتد، حيث يبتعد حالياً بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه أيقونة الكرة الإنجليزية آلان شيرر. ويبحث صلاح عن تسجيل هدفه السابع ببطولة الدوري في معقل مانشستر يونايتد.

حيث أحرز حتى الآن 6 أهداف بالمسابقة في أولد ترافورد، وهو أعلى رقم تهديفي للاعب زائر لملعب الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر). كما يطمع في زيارة مرمى يونايتد للمباراة الخامسة على التوالي بملعبه ببطولة الدوري، علماً أنه كان أول لاعب يسجل في 4 زيارات متتالية في أولد ترافورد.

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