دي بروين يقود بلجيكا في «دوري الأمم»

المصدر: بروكسل - رويترز

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ضم دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا، كيفن دي بروين، إلى التشكيلة التي أعلنها أمس، استعداداً لمباريات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بينما غاب روميلو لوكاكو عن التشكيلة، بناء على طلبه، للتركيز على استعادة لياقته بعد انتقاله إلى نابولي.

ودارت شكوك حول مستقبل دي بروين (33 عاماً) دولياً، بعدما اشتكى من ازدحام جدول المباريات، سواء على مستوى الأندية أو المنتخب.لكن المدرب ، قال إن دي بروين أساسي في خططه في تجديد دماء المنتخب خلال مباريات دوري الأمم.

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