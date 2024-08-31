نابولي يتعاقد مع ماكتوميناي رسمياً

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تعاقد نابولي الجمعة مع الدولي الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد يوم واحد من تعاقده مع الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، وفقا لما أعلنه نادي الجنوب الناشط جدا في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وقال بطل إيطاليا في 2023 في بيان مقتضب "يعلن نابولي التعاقد بشكل دائم مع سكوت ماكتوميناي قادما من مانشستر يونايتد".

ولم يُكشف عن قيمة الصفقة، لكن الصحافة الإيطالية قدرتها بـ30 مليون يورو.

وكان ماكتوميناي أحد اللاعبين المحبوبين في "أولد ترافورد"، سواء بسبب التزامه أو بسبب ولائه لمانشستر يونايتد وهو ناديه الدائم، علما أنه دافع عن ألوانه في أكثر من 250 مباراة (29 هدفا)، انطلاقا من ظهوره الأول في مايو 2017.

وبات الاسكتلندي سادس تعاقد يبرمه نابولي في سوق الانتقالات الصيفي بعد لوكاكو، البرازيلي دافيد نيريس، أليساندرو بونجورنو، الإسباني رافا مارين وليوناردو سبيناتسولا.

ويسعى نادي الجنوب الإيطالي إلى تجديد فريقه بقيادة مدربه الجديد أنتونيو كونتي، وذلك لتجنب تكرار الموسم الماضي الكارثي الذي غيّر خلاله ثلاثة مدربين وأنهاه بالحلول عاشرا في الدوري المحلي.

جر/محخ/دع

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