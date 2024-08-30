المغربي صلاح ينضم لبريست الفرنسي على سبيل الإعارة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي بريست الفرنسي لكرة القدم، تعاقده مع الجناح المغربي إبراهيم صلاح، قادماً من ستاد رين، في اليوم الأخير من نافذة الانتقالات الصيفية للموسم الكروي الجديد (2024-2025).

وأوضح نادي بريست في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أنه ضم إبراهيم صلاح على سبيل الإعارة قادما من ستاد رين الفرنسي، مع خيار الشراء نهاية الموسم، وسيرتدي الرقم 34 مع الفريق.

ونشر النادي الفرنسي صورة للاعبه الجديد، وعلق عليها: "التوقيع في بريست في عيد ميلاده! 23، عيد ميلاد سعيد لك ابراهيم..".

يذكر أن إبراهيم صلاح قد توج مع المنتخب المغربي الأولمبي، بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا لمن هم تحت سن 23 سنة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز