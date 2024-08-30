أرتيتا: أرسنال سيفتقد جهود لاعبه الجديد ميكل ميرينو لأسابيع بسبب الإصابة

المصدر: وكالات

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قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن لاعبه الجديد ميكل ميرينو ربما يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب إصابة في الكتف ولن يشارك في مباراة الفريق على أرضه أمام برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت.

وتعرض لاعب الوسط ميرينو، الذي انضم إلى الفريق قادما من ريال سوسيداد في الدوري الإسباني بعقد طويل الأمد يوم الثلاثاء الماضي، للإصابة أثناء التدريبات هذا الأسبوع.

وقال أرتيتا للصحفيين اليوم الجمعة "نعم، إنه أمر مؤسف للغاية. تعرض لإصطدام أمس وأُصيب في الكتف، للأسف. يبدو أنه سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.

"سقط على الأرض وسقط جابي (جابرييل ماجالهايس) فوقه، ويبدو أنه يعاني من كسر بسيط على الأرجح.

"علينا أن نرى ما سيحدث. كان يعاني من آلام شديدة. وسيتعين علينا إجراء المزيد من الفحصوات لحالته ومن ثم سنحصل على إجابات أكثر حسما".

وبدأ برايتون الموسم بشكل إيجابي بتحقيق انتصارين متتاليين، وهو التحدي الذي أقر به أرتيتا.

وقال "نحاول الاستعداد مثل أي مدرب وأي فريق من خلال منحهم (اللاعبين) المعلومات الدقيقة والملائمة التي يمكن أن تساعدهم في الفوز بالمباراة.

"سنحاول أن نفعل نفس الشيء غدا ضد فريق يقدم أداء جيدا للغاية. إنه أحد الفرق التي لديها مدرب جديد ونظام جديد. ستكون مباراة صعبة".

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