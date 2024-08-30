توتنهام يفتقد جهود الثنائي سولانكي وريتشارليسون أمام نيوكاسل

المصدر: وكالات

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قال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير اليوم الجمعة إن فريقه سيفتقد جهود مهاجمه الجديد دومينيك سولانكي والمهاجم ريتشارليسون عندما يحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الأحد.

وانضم سولانكي (26 عاما) إلى توتنهام قادما من بورنموث في العاشر من أغسطس آب الجاري دون أن يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنه بلغ نحو 65 مليون جنيه إسترليني (85.40 مليون دولار).

وتعرض اللاعب لإصابة في الكاحل خلال المباراة الافتتاحية للموسم أمام ليستر سيتي الصاعد حديثا للدوري، ولم يشارك في الفوز 4-صفر على إيفرتون الأسبوع الماضي.

وقال بوستيكوجلو إن المهاجم قريب من العودة لكنه لن يتعجل في مشاركته أمام نيوكاسل. وسيغيب أيضا ريتشارليسون عن المباراة بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وقال بوستيكوجلو للصحفيين "سولانكي قريب من اللحاق بالمباراة ولكن أعتقد أننا سنتوخى الحذر في فترة التوقف الدولي.

"شعر ريتشارليسون بألم في عضلاته. أعتقد أنه يعاني من إصابة عضلية وحصلنا على مزيد من المعلومات لكنه لن يشارك".

وأضاف المدرب أن لاعب الوسط رودريجو بنتانكور أصبح متاحا مرة أخرى بعد غيابه عن مباراة إيفرتون بسبب ارتجاج في المخ.

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