مبابي يواجه شقيقه الأصغر في دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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تفاعل لاعب وسط ليل الفرنسي، إيثان مبابي، مع قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أوقعته في مواجهة شقيقه كيليان المنضم حديثا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

ونشر إيثان صورة عبر حسابه على منصة "إنستغرام" تجمعه بشقيقه معلقا:" ريال مدريد سيواجه ليل.. إنها مواجهة أيضا بين الشقيقين مبابي"، وفقاً لروسيا اليوم.

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد حامل اللقب، ضيفا "ثقيلا" بقيادة مبابي الأكبر على نادي ليل، بحسب القرعة التي أجريت لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" مساء أمس الخميس، في إمارة موناكو.

ولعب إيثان (17 عاما) بجوار شقيقه كيليان في صفوف باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي، قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي ليل، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي الوقت ذاته، انضم كيليان مبابي (25 عاما) إلى صفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

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