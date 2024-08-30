بعد أن فقد مكانه في تشكيلة..حارس أرسنال يترك الفريق وينضم إلى ساوثهامبتون

المصدر: وكالات

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ترك حارس المرمى الإنجليزي آرون رامسديل أرسنال بعد أن فقد مكانه في تشكيلة الغانرز لصالح الإسباني ديفيد رايا، وانضم إلى نادي ساوثهامبتون اليوم الجمعة.

وأفادت تقارير بأن رامسديل انتقل مقابل 18 مليون جنيه إسترليني (23.7 مليون دولار) في صفقة مدتها أربع سنوات، في اليوم الأخير من نافذة الانتقالات الصيفية.

واختير رامسديل قبل موسمين في التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ)، لكنه خرج من تشكيلة أرسنال العام الماضي بعد تعاقد الغانرز مع رايا.

كان من المقرر أن يلعب رامسديل، الذي كان جزءا من تشكيلة منتخب إنجلترا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة (يورو 2024) لكنه لم يخض أي مباراة، موسما آخر كحارس ثان بعد رايا، لكنه فضل تحدي نفسه في فريق من المتوقع أن يكافح لعدم الهبوط بعد الصعود إلى البريميرليغ .

وقال رامسديل، في إشارة إلى فترته مع بورنموث القريب، "بالعودة إلى الساحل الجنوبي أيضا بالنسبة لي ولأسرتي، سيكون الانتقال أسهل من معظم الانتقالات الأخرى. لذلك، أشعر أنني أستطيع أن أبدأ اللعب فورا".

وأضاف "أتطلع إلى هذا العام، والعودة إلى ما أفعله بشكل أفضل، وأن أبتسم ابتسامة كبيرة أثناء القيام بذلك هنا".

بدوره، أشاد راسل مارتن، المدير الفني لساوثهامبتون، بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي.

وقال "أنا ممتن للغاية للمالكين والمجلس (مجلس إدارة النادي) لتحقيقهم ذلك، خاصة وأن العديد من الأندية الأخرى كانت حريصة على الحصول على خدماته (رامسديل)".

وأضاف "من الواضح أن آرون حارس مرمى موهوب للغاية، ولكنه أيضا لاعب كرة قدم شامل مثير للإعجاب، وهو أمر مهم لنا بوضوح في ظل الطريقة التي نلعب بها".

استهل ساوثهامبتون موسم البريميرليغ الحالي بخسارتين متتاليتين.

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