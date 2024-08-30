أرسنال يستهدف ضم رحيم ستيرلينج قبل نهاية سوق الانتقالات

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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في تطور مثير قبيل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، يطمح نادي أرسنال إلى تعزيز صفوفه بالتعاقد مع جناح تشيلسي رحيم ستيرلينج.

وفقاً لتقارير صحفية حديثة، يتطلع الفريق اللندني إلى ضم ستيرلينج على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع تحمل راتب اللاعب بالكامل.

رحيم ستيرلينج، الذي لم يعد ضمن خطط المدير الفني لتشيلسي إنزو ماريسكا، قد يجد نفسه قريباً على قائمة الانتقالات.

أكد ماريسكا أن اللاعب لن يكون جزءاً من تشكيلته هذا الموسم، ما يفتح المجال أمام أرسنال لتقديم عرض جاد للحصول على خدماته.

اللاعب، الذي انتقل إلى تشيلسي من مانشستر سيتي في صيف 2022، يملك عقداً مع النادي ينتهي في يونيو 2027.

ويأمل أرسنال في أن تتمكن المفاوضات من تأمين الإعارة التي تتضمن تغطية راتب ستيرلينج بالكامل، مع خيار لشراء اللاعب بشكل نهائي إذا ما تم فسخ عقده مع تشيلسي.

في الموسم الماضي، قدم ستيرلينج أداءً ملحوظاً مع تشيلسي، حيث شارك في 43 مباراة، مسجلاً 10 أهداف وصانعا 8 أخرى.

ومع ذلك، فإن أرسنال يفضل التفاوض على الإعارة في الوقت الحالي، ويرى أن الانتقال المجاني قد يكون الخيار الأمثل لشراء اللاعب بشكل دائم مستقبلاً.

سيكون انتقال ستيرلينج إلى أرسنال خطوة استراتيجية تعزز من خط هجوم الفريق اللندني، وتوفر لهم لاعباً ذو خبرة عالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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