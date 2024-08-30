بعد تتويجه بجائزة الهداف التاريخي.. رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لجماهيره

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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في لحظة تاريخية تعكس مسيرة مليئة بالإنجازات، أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، عن فخره وامتنانه بعد تتويجه بجائزة أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

جاءت كلمات رونالدو لتعكس التواضع والعرفان، حيث عبر من خلال حسابه على منصة "إكس" عن شكره لجماهيره قائلاً: "يشرفني أن أحصل على هذه الجائزة من دوري أبطال أوروبا، لكوني أفضل هداف في تاريخ البطولة. أشكركم على كل الدعم الذي قدمتموه لي طوال مسيرتي! شكرًا لكم".

جاء تتويج رونالدو بهذه الجائزة المرموقة خلال حفل قرعة الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا، الذي أُقيم في مدينة موناكو الفرنسية، ليؤكد مكانته كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

بإحرازه 140 هدفًا في 183 مباراة خلال مسيرته مع أندية مختلفة في البطولة الأوروبية، رسّخ رونالدو نفسه كأيقونة لا تُنسى في دوري الأبطال، محققًا 5 ألقاب للمسابقة على مدار مسيرته.

هذه الجائزة لا تكرم فقط مهارات رونالدو التهديفية، بل تخلد أيضًا لحظاته الحاسمة وأهدافه التي لطالما ألهبت مشاعر الجماهير وأثرت في مسار البطولة.

ومع تغييرات مرتقبة في نظام دوري أبطال أوروبا الذي سيشهد زيادة في عدد الأندية المشاركة إلى 36 فريقًا، ستظل بصمة رونالدو في تاريخ البطولة لا تُمحى، مؤكدًا أنه لا يزال حاضرًا بقوة، سواء على أرض الملعب أو في ذاكرة عشاق اللعبة حول العالم.

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